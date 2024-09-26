9月飆股聯亞+105%，功成身退，十月光輝就是「他」
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 18:00
美國進入降息循環，美元偏向貶值，台幣偏向升值，一如預期，國際熱錢陸續前進台股，外資出現連續四天買超就是最好的證明，投資朋友不要錯過這波資金行情。台股站上季線，台積電 (2330-TW) 站上千元大關，多方強勢攻擊，現在偏多思考偏多操作，只是加權指數在急漲後，開始出現短線過熱訊號，這邊要留意震盪。操作上留意均線乖離率，股價離 10 日線乖離率來到 20%，不要過度追價，等拉回才找佈局機會，現在要操作股價在月線以上的個股，才容易受到資金青睞。
大華國際投顧蘇建豐指出，迎接光輝十月，股價低位階，未來營收成長，才會是黑馬飆股，例如 AI 相關，IC 設計中矽智財，高速傳輸，電源管理 IC 等；鴻海 (2317-TW)，廣達(2382-TW)，台光電(2383-TW)，台燿(6274-TW)，全新(2455-TW)，創意(3443-TW)，力旺(3529-TW)，聯詠(3034-TW)，瑞昱(2379-TW)，立積(4968-TW)，通嘉(3588-TW)，威鋒電子(6756-TW)，茂達(6138-TW) 等。
【9 月飆股 - 聯亞 (3081-TW)】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，8 月營收年增 76%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，股價一路攻擊，持股 129~264 元，持股大賺 + 105%，翻倍大獲利，一張大賺 13 萬，十張大賺 130 萬，超級大獲利，完成獲利任務，功成身退，現在開始佈局【十月光輝】，大家不能錯過。
【光的方向 - 聯光通 (4903-TW)】，最便宜的矽光子概念股，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，8 月營收年增 62.85%，對照上詮，上半年虧損 0.03 元，股價 17X 元，聯光通上半年已經獲利 0.51 元，股價才 3X 元，比價空間非常大，超級黑馬飆股，股價剛站回月線轉強開始佈局，迎接 3 根漲停，持股 30~40.75 元，持股已經獲利 + 35%，跟著蘇建豐低檔佈局就是簡單大獲利。
【達興材料第二】，玻璃基板材料概念，股價回測後轉強，突破後會海闊天空，迎接 2 根漲停，股價回測 5 日線後轉強，大漲創高，剛突破，潛在上漲空間 + 30~50%，錯過達興材料 + 62% 獲利，不能再錯過達興材料第二！
最新佈局【十月光輝】，IC 設計相關，題材先保留，錯過 9 月飆股聯亞 + 105%，你不能再錯過十月光輝，繼續迎接獲利行情，繼續搶錢，留言「十月光輝」，一起賺！
龍哥不怕股災，績效再創高峰，8 到 9 月總共大賺 + 540%，再來要一路賺到年底，一起搶錢！
據說：高爾夫打出一桿進洞的機會只有萬分之一！一桿進洞是一件極為幸運和不容易的事，代表此時你的好運氣正達巔峰。
1 次的努力 = 願意踏出一步
1 次的幸運 = 遇到龍哥，專業當靠山
【十月光輝】，IC 設計相關，題材先保留，錯過 9 月飆股聯亞 + 105%，你不能再錯過十月光輝，繼續迎接獲利行情，繼續搶錢，留言「十月光輝」，一起賺！
【Line ID】@lung88988
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
9 月飆股聯亞 + 105%，功成身退，十月光輝就是「他」
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中國大力救市、CoWoS 提早擴產，「這」個族群會跟著一路噴到外太空
- 聯光通漲停、聯亞創高、達興材料第二創高 飆股接連演出 你一定要跟上!
- 台積電供應鏈妖股3+1，今日全面鎖漲停
- 不管FED降1碼還是2碼，台積電的妖股們都是要飆
下一篇