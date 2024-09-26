9月飆股聯亞+105%，功成身退，十月光輝就是「他」

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 18:00

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美國進入降息循環，美元偏向貶值，台幣偏向升值，一如預期，國際熱錢陸續前進台股，外資出現連續四天買超就是最好的證明，投資朋友不要錯過這波資金行情。台股站上季線，台積電 (2330-TW) 站上千元大關，多方強勢攻擊，現在偏多思考偏多操作，只是加權指數在急漲後，開始出現短線過熱訊號，這邊要留意震盪。操作上留意均線乖離率，股價離 10 日線乖離率來到 20%，不要過度追價，等拉回才找佈局機會，現在要操作股價在月線以上的個股，才容易受到資金青睞。

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【9 月飆股 - 聯亞 (3081-TW)】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，8 月營收年增 76%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，股價一路攻擊，持股 129~264 元，持股大賺 + 105%，翻倍大獲利，一張大賺 13 萬，十張大賺 130 萬，超級大獲利，完成獲利任務，功成身退，現在開始佈局【十月光輝】，大家不能錯過。

【光的方向 - 聯光通 (4903-TW)】，最便宜的矽光子概念股，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，8 月營收年增 62.85%，對照上詮，上半年虧損 0.03 元，股價 17X 元，聯光通上半年已經獲利 0.51 元，股價才 3X 元，比價空間非常大，超級黑馬飆股，股價剛站回月線轉強開始佈局，迎接 3 根漲停，持股 30~40.75 元，持股已經獲利 + 35%，跟著蘇建豐低檔佈局就是簡單大獲利。

【達興材料第二】，玻璃基板材料概念，股價回測後轉強，突破後會海闊天空，迎接 2 根漲停，股價回測 5 日線後轉強，大漲創高，剛突破，潛在上漲空間 + 30~50%，錯過達興材料 + 62% 獲利，不能再錯過達興材料第二！

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龍哥不怕股災，績效再創高峰，8 到 9 月總共大賺 + 540%，再來要一路賺到年底，一起搶錢！

據說：高爾夫打出一桿進洞的機會只有萬分之一！一桿進洞是一件極為幸運和不容易的事，代表此時你的好運氣正達巔峰。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

9 月飆股聯亞 + 105%，功成身退，十月光輝就是「他」

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