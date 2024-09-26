盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅3.27%，總成交額21.78億
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:34
台股今日文化創意業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲3.27%，總成交額21.78億元，大盤占比5.84%。
該產業上漲家數14、下跌家數10、平盤家數2。領漲個股華義(3086-TW)26日09:34股價上漲8.5元，報256.5元，漲幅3.43%。
文化創意產業指數近5日上漲9.22%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+9.22%
|+2.73%
|近一月
|+4.85%
|-0.55%
|近三月
|+29.05%
|+0.7%
|近六月
|+50.58%
|+7.1%
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