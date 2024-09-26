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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅3.27%，總成交額21.78億

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:34


台股今日文化創意業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲3.27%，總成交額21.78億元，大盤占比5.84%。

該產業上漲家數14、下跌家數10、平盤家數2。領漲個股華義(3086-TW)26日09:34股價上漲8.5元，報256.5元，漲幅3.43%。

文化創意產業指數近5日上漲9.22%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +9.22% +2.73%
近一月 +4.85% -0.55%
近三月 +29.05% +0.7%
近六月 +50.58% +7.1%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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華義257.53.83%

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