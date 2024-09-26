盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額29.93億
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:07
台股今日航運業類股表現強勁，26日09:07相關指數上漲2.1%，總成交額29.93億元，大盤占比10.28%。
該產業上漲家數23、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股中櫃(2613-TW)26日09:07股價上漲2.75元，報39.25元，漲幅7.53%。
航 運 業近5日上漲9.39%，集中市場加權指數上漲4.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+9.39%
|+4.99%
|近一月
|+9.39%
|+2.72%
|近三月
|-1.23%
|-0.5%
|近六月
|+26.84%
|+12.72%
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