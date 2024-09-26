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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額29.93億

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:07


台股今日航運業類股表現強勁，26日09:07相關指數上漲2.1%，總成交額29.93億元，大盤占比10.28%。

該產業上漲家數23、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股中櫃(2613-TW)26日09:07股價上漲2.75元，報39.25元，漲幅7.53%。

航 運 業近5日上漲9.39%，集中市場加權指數上漲4.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +9.39% +4.99%
近一月 +9.39% +2.72%
近三月 -1.23% -0.5%
近六月 +26.84% +12.72%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22825.280.28%
中櫃38.655.89%

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