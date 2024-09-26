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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額25.95億

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:07


台股今日半導體業類股表現強勁，26日09:07相關指數上漲2.17%，總成交額25.95億元，大盤占比31.85%。

該產業上漲家數77、下跌家數8、平盤家數8。領漲個股力旺(3529-TW)26日09:07股價上漲235元，報2630.0元，漲幅9.81%。

半導體類指數近5日上漲3.34%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.34% +2.73%
近一月 -5.2% -0.55%
近三月 -6.53% +0.7%
近六月 -1.32% +7.1%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22826.630.29%
力旺26309.81%

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