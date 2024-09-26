盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額25.95億
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:07
台股今日半導體業類股表現強勁，26日09:07相關指數上漲2.17%，總成交額25.95億元，大盤占比31.85%。
該產業上漲家數77、下跌家數8、平盤家數8。領漲個股力旺(3529-TW)26日09:07股價上漲235元，報2630.0元，漲幅9.81%。
半導體類指數近5日上漲3.34%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.34%
|+2.73%
|近一月
|-5.2%
|-0.55%
|近三月
|-6.53%
|+0.7%
|近六月
|-1.32%
|+7.1%
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