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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
台新金 (2887-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、永豐金 (2890-TW)、日月光投控 (3711-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、日月光投控 (3711-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、台新金 (2887-TW)、日月光投控 (3711-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)


5. 外資當日 (25) 賣超的股票
中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、凱基金 (2883-TW)、日月光投控 (3711-TW)、台新金 (2887-TW)
 

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台新金18.40.00%
永豐金24.150.63%
日月光投控159.50.63%
中信金35.150.57%
聯電54.90.73%
凱基金16.50.30%
元大台灣50反13.29-0.90%
復華富時不動產9.88-1.00%

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