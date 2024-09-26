search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、長榮航 (2618-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰金 (2882-TW)、長榮 (2603-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰金 (2882-TW)、長榮航 (2618-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰金 (2882-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、萬海 (2615-TW)、國泰金 (2882-TW)


5. 外資當日 (25) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、萬海 (2615-TW)、鴻海 (2317-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
新光金120.00%
長榮航37.850.40%
國泰金67.50.60%
長榮210.50.48%
萬海1011.30%
鴻海192.52.12%
元大台灣價值高息9.820.61%
復華台灣科技優息19.190.58%

相關權證

鴻海法興(購) 槓桿7.72
鴻海法興(購) 槓桿6.23

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
長榮航

66.67%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
長榮航

66.67%

勝率

延伸閱讀


Empty