盤中速報 - Sei大漲24.52%，報0.46美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 00:05
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過24.52%，最新價格0.46美元，總成交量達1.28億美元，總市值15.38億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：0.48美元，近 1 日最低價：0.37美元，流通供給量：3,300,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+39.38%
- 近 1 月：+23.33%
- 近 3 月：+15.69%
- 近 6 月：-48.37%
- 今年以來：-38.98%
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