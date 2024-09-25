外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.05%，報10.5055元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 22:50
截至台北時間25日22:50，美元/挪威克朗上漲0.109點漲幅達1.05%，暫報10.5055點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.55%
- 近 1 週：-1.89%
- 近 3 月：-1.36%
- 近 6 月：-3.18%
- 今年以來：+2.65%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.51%
- 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.13%
- 美元/泰銖相關性0.55，本日上漲0%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.59%，報10.5614元
- 外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.78%，報0.6839元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.31%，報1.2877元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1334.16元
上一篇
下一篇