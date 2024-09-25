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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.05%，報10.5055元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 22:50


截至台北時間25日22:50，美元/挪威克朗上漲0.109點漲幅達1.05%，暫報10.5055點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.55%
  • 近 1 週：-1.89%
  • 近 3 月：-1.36%
  • 近 6 月：-3.18%
  • 今年以來：+2.65%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.51%
  • 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.13%
  • 美元/泰銖相關性0.55，本日上漲0%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.70，本日上漲0.55%
  • 澳元/美元相關性-0.64，本日上漲0.44%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日上漲0.06%

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泰銖/美元0.0305440.00%
紐元/美元0.6268-1.09%
澳元/美元0.6824-1.00%
歐元/美元1.1132-0.41%

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