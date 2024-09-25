鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至4.71元，預估目標價為40元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.71元，其中最高估值5.06元，最低估值3.03元，預估目標價為40元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.06(4.98)
|4.4
|1.55
|最低值
|3.03(3.03)
|2.39
|1.55
|平均值
|4.39(4.29)
|3.45
|1.55
|中位數
|4.71(4.51)
|3.45
|1.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|223,906,000
|239,707,000
|190,074,000
|最低值
|204,948,310
|194,933,060
|190,074,000
|平均值
|217,516,250
|214,429,600
|190,074,000
|中位數
|219,473,000
|213,512,500
|190,074,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.01
|1.34
|1.31
|-0.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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