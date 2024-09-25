阿里旗下速賣通積極在韓擴張 下月啟動全球銷售計畫助賣家出海
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-25 13:59
阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)旗下全球速賣通 (AliExpress) 今(25)日在首屆韓國賣家論壇 (Korea Sller Forum) 上宣布，將在下月正式推出「全球銷售」(Global Selling)計畫，幫助韓國賣家在全球市場銷售產品，計畫首批涵蓋地區為美國、西班牙、法國與日本等國，未來將逐漸擴大銷售國家及地區。
全球速賣通在聲明中表示，入駐全球速賣通「K-Venue」的韓國中小企業 (SME) 下月起可透過上述計畫，將銷售對象擴張至全球速賣通營運中的其他國家及地區的 1.5 億名消費者，初期銷售項目將集中於南韓美妝及服飾類別，此後擴大至南韓食品跟流行文化等。
全球速賣通計畫透過全球銷售計畫，在今後 5 年內免除手續費和保證金，為韓國中小賣家減輕費用負擔，並提供支援韓文服務的後台、免費多語種翻譯系統、自動翻譯客服等多項政策，協助賣家無障礙開展業務。
全球速賣通韓國代表張銳在論壇上表示，韓國商品因優秀的設計及品質受到全球消費者青睞，為降低韓國企業及賣家開拓海外市場的門檻，推出「全球銷售」計畫。期待透過這項計畫，幫忙韓國賣家減輕在費用和語言壁壘上的負擔，佈局海外銷售網絡。阿里巴巴和全球速賣通將透過全球網路及各項支援，為韓國品牌提供在全球任何地方開展業務的機會。
目前，使用 K-Venue 的南韓賣家在 12 月前無需向全球速賣通支付佣金，以實現「共同成長」。
近年來，包括拼多多旗下 Temu 和速賣通在內的中國電商平台一直在加大行銷力道來吸引韓國消費者，並跟韓國本土電商 Coupang(CPNG-US) 競爭。
全球速賣通本月初也說，將加快在韓國的行銷活動，以便在三到五年內獲得一半以上的線上購物平台用戶。
鑑於南韓電商用戶人數達 3400 萬人，全球速賣通的目標是在未來幾年透過行銷和設施投資吸引 1700 萬用戶。
截至 8 月份，全球速賣通以 669 萬的每月活躍用戶數在南韓排名第三，僅次於 Coupang 的 1338 萬和 11Street 的 768 萬。
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