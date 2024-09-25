阿里旗下速賣通積極在韓擴張 下月啟動全球銷售計畫助賣家出海

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-25 13:59

‌



全球速賣通在聲明中表示，入駐全球速賣通「K-Venue」的韓國中小企業 (SME) 下月起可透過上述計畫，將銷售對象擴張至全球速賣通營運中的其他國家及地區的 1.5 億名消費者，初期銷售項目將集中於南韓美妝及服飾類別，此後擴大至南韓食品跟流行文化等。

‌



全球速賣通計畫透過全球銷售計畫，在今後 5 年內免除手續費和保證金，為韓國中小賣家減輕費用負擔，並提供支援韓文服務的後台、免費多語種翻譯系統、自動翻譯客服等多項政策，協助賣家無障礙開展業務。

全球速賣通韓國代表張銳在論壇上表示，韓國商品因優秀的設計及品質受到全球消費者青睞，為降低韓國企業及賣家開拓海外市場的門檻，推出「全球銷售」計畫。期待透過這項計畫，幫忙韓國賣家減輕在費用和語言壁壘上的負擔，佈局海外銷售網絡。阿里巴巴和全球速賣通將透過全球網路及各項支援，為韓國品牌提供在全球任何地方開展業務的機會。

目前，使用 K-Venue 的南韓賣家在 12 月前無需向全球速賣通支付佣金，以實現「共同成長」。

全球速賣通本月初也說，將加快在韓國的行銷活動，以便在三到五年內獲得一半以上的線上購物平台用戶。

鑑於南韓電商用戶人數達 3400 萬人，全球速賣通的目標是在未來幾年透過行銷和設施投資吸引 1700 萬用戶。