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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額29.98億

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 11:22


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，25日11:22相關指數上漲2.19%，總成交額29.98億元，大盤占比3.68%。

該產業上漲家數42、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股振發(5426-TW)25日11:22股價上漲1.75元，報29.4元，漲幅6.33%。

電腦及週設類指數近5日上漲2.31%，櫃買市場加權指數上漲0.86%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.31% +0.86%
近一月 -0.39% -1.59%
近三月 -6.42% -0.07%
近六月 -5.45% +6.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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