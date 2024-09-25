盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額29.98億
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 11:22
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，25日11:22相關指數上漲2.19%，總成交額29.98億元，大盤占比3.68%。
該產業上漲家數42、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股振發(5426-TW)25日11:22股價上漲1.75元，報29.4元，漲幅6.33%。
電腦及週設類指數近5日上漲2.31%，櫃買市場加權指數上漲0.86%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.31%
|+0.86%
|近一月
|-0.39%
|-1.59%
|近三月
|-6.42%
|-0.07%
|近六月
|-5.45%
|+6.45%
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