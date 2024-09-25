盤中速報 - RUNE大漲9.91%，報4.971美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:35
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內漲幅超過9.91%，最新價格4.971美元，總成交量達0.41億美元，總市值16.68億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：4.978美元，近 1 日最低價：4.52美元，流通供給量：335,412,642。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.42%
- 近 1 月：+10.87%
- 近 3 月：+17.96%
- 近 6 月：-46.07%
- 今年以來：-8.64%
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