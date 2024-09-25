盤中速報 - FLOKI大漲8.95%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:35
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過8.95%，最新價格0美元，總成交量達0.55億美元，總市值13.71億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,582,860,502,569。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.22%
- 近 1 月：-5.79%
- 近 3 月：-20.46%
- 近 6 月：-41.22%
- 今年以來：+286.22%
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