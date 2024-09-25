盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.58%，總成交額127.30億
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，25日09:34相關指數上漲2.58%，總成交額127.30億元，大盤占比10.16%。
該產業上漲家數33、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股尖點(8021-TW)25日09:34股價上漲1.35元，報38.45元，漲幅3.64%。
其他電子近5日上漲0.29%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.29%
|+1.99%
|近一月
|+0.82%
|+0.58%
|近三月
|-7.32%
|-2.32%
|近六月
|+23.5%
|+10.17%
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