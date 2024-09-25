search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.58%，總成交額127.30億

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:34


台股今日其他電子業類股表現強勁，25日09:34相關指數上漲2.58%，總成交額127.30億元，大盤占比10.16%。

該產業上漲家數33、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股尖點(8021-TW)25日09:34股價上漲1.35元，報38.45元，漲幅3.64%。

其他電子近5日上漲0.29%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +0.29% +1.99%
近一月 +0.82% +0.58%
近三月 -7.32% -2.32%
近六月 +23.5% +10.17%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22727.991.32%
尖點37.92.16%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.01
加權指數法興(售) 槓桿6.47

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
尖點

100%

勝率

#均線指標上攻

偏強
尖點

100%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
尖點

100%

勝率

延伸閱讀


Empty