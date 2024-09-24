外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.52%，報1.3467元
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 23:10
截至台北時間24日23:10，美元/加幣下跌0.007點跌幅達0.52%，暫報1.3467點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.22%
- 近 1 週：-0.35%
- 近 3 月：-1.15%
- 近 6 月：-0.51%
- 今年以來：+2.27%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.52，本日下跌0.54%
- 美元/新加坡幣相關性0.51，本日下跌0.41%
- 美元/挪威克朗相關性0.50，本日下跌0.56%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.88%，報32.62元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.92%，報19.24元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.36%，報1.286元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.49%，報32.75元
上一篇
下一篇