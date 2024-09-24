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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.52%，報1.3467元

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 23:10


截至台北時間24日23:10，美元/加幣下跌0.007點跌幅達0.52%，暫報1.3467點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.22%
  • 近 1 週：-0.35%
  • 近 3 月：-1.15%
  • 近 6 月：-0.51%
  • 今年以來：+2.27%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.52，本日下跌0.54%
  • 美元/新加坡幣相關性0.51，本日下跌0.41%
  • 美元/挪威克朗相關性0.50，本日下跌0.56%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.68，本日下跌0.5%
  • 紐元/美元相關性-0.58，本日下跌0.91%
  • 英鎊/美元相關性-0.52，本日下跌0.32%

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美元/加幣1.3468-0.51%
澳元/美元0.68710.51%
紐元/美元0.63210.89%
英鎊/美元1.33750.22%

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