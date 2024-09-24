聯友、名仁與天弘合作 首推全台鋰電池循環經濟生態系 打進歐系車廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-24 16:07

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聯友金屬 (7610-TW) 今 (24) 日宣布，子公司聯友能源與鋰電池回收大廠名仁科技以及鋰電池正極材料製造大廠康普 (4739-TW) 子公司天弘化學 (7742-TW) 三方合作，共同組成「鋰電池循環永續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池 B2B(Battery To Battery)的循環經濟生態系，目前已取得歐系車廠訂單。

業者表示，此次聯盟合作將由名仁科技代表上游、聯友金屬為中游，康普旗下天弘化學則是下游，將汰役鋰電池進行回收、破碎、純化、精煉、以及再生產，建構出完整的循環生命週期技術解決方案，提供台灣境內一個符合國際規範的回收處理管道，有效達成在地化稀貴資源循環利用，零碳足跡與資源永續發展目標。

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鋰電池循環永續責任聯盟是由聯友能源、名仁、天弘三家在地實廠化處理的龍頭廠商所組成，其中，負責上游回收的名仁資源是由全台最大廢車處理回收廠銘福集團獨資成立，是國內回收電池專業處理的先驅。

聯友能源負責中段製程純化，為聯友金屬 100% 持有的子公司，主要從事鈷鎳鋰二次資源循環回收及製造，聯友金屬為國內唯一以「循環經濟」概念進行鎢、鈷等稀有金屬之二次資源循環回收及製造的公司，為蘋果、台積電等綠色供應鏈的一員，並為「全球鎢金屬重要供應夥伴」。

而天弘化學負責後段製程，為康普持股 63.99% 之合併子公司，多年來致力研發濕法冶金萃取與純化技術，近年完成鈷系化學品擴產，主要產品為鋰電池正極材之原料 - 硫酸鈷，已成為國際電池廠及車廠供應鏈成員。

業者認為，隨全球 ESG 及碳中和趨勢演進，在地化的鋰電池回收再利用成為重要且急迫的議題。隨著電動車普及化，2034 年二次鋰電池廢棄量將快速增加至約 2 萬噸，是目前的 20 倍之多，若未經妥善處理，恐造成環境極大隱憂。

本次三方策略聯盟合作，將由名仁資源進行國內汰役鋰電池的物理拆解及破碎前處理，聯友能源對處理後之電池黑粉進行高值化萃取及純化，提取高價金屬鋰、鎳、鈷等元素，再由天弘化學精煉成車用級電池正極原材料，回到電動車電池供應鏈，完成鋰電池再循環。

聯友金屬總經理吳永中表示，依照去年 8 月最新公布的歐盟電池法案，2031 年新製造的鋰電池再生材料最低使用比例，稀有金屬中的鈷將倍增至 16%、鋰增加至 6%、鎳提高到 6%，2036 年增至 26%、鋰增加至 12%、鎳提高到 15%，如何獲得這些龐大再生稀有金屬材料，成了全世界電池材料供應廠必須面對的艱難課題。

透過本次策略聯盟，將成功打造鋰電池回收再製造的一條龍生產流程，為台灣鋰電池產業帶來降低製造成本、延長產品生命週期、減少碳足跡與碳排量、減少稀有金屬進口需求，以及鋰電池國產化製造等閉鎖循環經濟效益。

吳永中進一步表示，參考環境部及工研院資料預估統計，隨國內電動車及電動巴士及儲能快速普及，需汰換除役的鋰電池將從目前約 1,000 噸，大幅成長 30 倍至 2034 的 30,000 噸，而汰役鋰電池中的鎳、鈷、鋰等稀有金屬的總回收再處理價值亦將從目前不到 5 億元，倍增至 2034 年的 42 億元，國內汰役鋰電池的回收處理具有相當高的經濟價值。

依照目前建廠成本計算，要成立一家新的汰役鋰電池 2 萬噸處理製造廠，單單建廠及設備金額高達 40 億元，因此聯友本次與名仁及天弘兩家上下游廠商，共同組成鋰電池循環永續責任聯盟，串聯目前各自的廠房設備及製程，期望發揮聯盟整合綜效，增加產業競爭力。

目前台灣在地汰役鋰電池的回收處理各家業者停留在零星點位處理，甚至將稀貴國內資源銷往他國，而外部環境伴隨而來的，是歐盟新電池法的嚴格訂定，明確規範再生材料使用比例與實施期程。