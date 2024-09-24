盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額33.65億
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 11:19
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，24日11:19相關指數下跌2.13%，總成交額33.65億元，大盤占比1.86%。
該產業上漲家數11、下跌家數32、平盤家數3。領跌個股藥華藥(6446-TW)24日11:19股價下跌37元，報660.0元，跌幅5.31%。
生技醫療近5日上漲1.28%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.28%
|+1.99%
|近一月
|-0.74%
|+0.58%
|近三月
|+2.98%
|-4.16%
|近六月
|+15.14%
|+10.17%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 同協(5460)急跌-3.22%報21.1元，成交7,428張
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大漲7.2%，報141.5元
- 盤中速報 - 正德(2641)大漲7.24%，報20元
- 盤中速報 - 正基(6546)股價拉至漲停，漲停價236.5元，成交9,434張
上一篇
下一篇