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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額33.65億

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 11:19


台股今日生技醫療業類股表現疲軟，24日11:19相關指數下跌2.13%，總成交額33.65億元，大盤占比1.86%。

該產業上漲家數11、下跌家數32、平盤家數3。領跌個股藥華藥(6446-TW)24日11:19股價下跌37元，報660.0元，跌幅5.31%。

生技醫療近5日上漲1.28%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 +1.28% +1.99%
近一月 -0.74% +0.58%
近三月 +2.98% -4.16%
近六月 +15.14% +10.17%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22326.430.18%
藥華藥650-6.74%

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加權指數法興(售) 槓桿5.98

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