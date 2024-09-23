盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額31.70億
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 12:04
台股今日化學工業類股表現強勁，23日12:04相關指數上漲2%，總成交額31.70億元，大盤占比3.81%。
該產業上漲家數6、下跌家數8、平盤家數0。領漲個股晶呈科技(4768-TW)23日12:04股價上漲20元，報249.5元，漲幅8.71%。
化學股價指數近5日上漲9.35%，櫃買市場加權指數上漲1.03%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+9.35%
|+1.03%
|近一月
|+4.1%
|-1.02%
|近三月
|+5.94%
|-1.38%
|近六月
|+12.99%
|+6.31%
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