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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額31.70億

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 12:04


台股今日化學工業類股表現強勁，23日12:04相關指數上漲2%，總成交額31.70億元，大盤占比3.81%。

該產業上漲家數6、下跌家數8、平盤家數0。領漲個股晶呈科技(4768-TW)23日12:04股價上漲20元，報249.5元，漲幅8.71%。

化學股價指數近5日上漲9.35%，櫃買市場加權指數上漲1.03%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +9.35% +1.03%
近一月 +4.1% -1.02%
近三月 +5.94% -1.38%
近六月 +12.99% +6.31%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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