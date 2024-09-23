盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.79%，總成交額106.49億
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 10:34
台股今日電機機械類股表現強勁，23日10:34相關指數上漲2.79%，總成交額106.49億元，大盤占比7.45%。
該產業上漲家數38、下跌家數9、平盤家數1。領漲個股巨庭(1539-TW)23日10:34股價上漲3.15元，報35.0元，漲幅9.89%。
電機機械近5日上漲2.84%，集中市場加權指數上漲1.84%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.84%
|+1.84%
|近一月
|+0.65%
|+0.05%
|近三月
|-11.83%
|-4.7%
|近六月
|-3.52%
|+9.55%
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