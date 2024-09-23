search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.79%，總成交額106.49億

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 10:34


台股今日電機機械類股表現強勁，23日10:34相關指數上漲2.79%，總成交額106.49億元，大盤占比7.45%。

該產業上漲家數38、下跌家數9、平盤家數1。領漲個股巨庭(1539-TW)23日10:34股價上漲3.15元，報35.0元，漲幅9.89%。

電機機械近5日上漲2.84%，集中市場加權指數上漲1.84%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +2.84% +1.84%
近一月 +0.65% +0.05%
近三月 -11.83% -4.7%
近六月 -3.52% +9.55%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22242.240.37%
巨庭359.89%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.61
加權指數法興(售) 槓桿6.42

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中強短弱
巨庭

82.14%

勝率

#長紅K線突破盤整

中強短弱
巨庭

82.14%

勝率

#上升三紅K

中強短弱
巨庭

82.14%

勝率

#動能指標上漲股

中強短弱
巨庭

82.14%

勝率

延伸閱讀


Empty