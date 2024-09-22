盤中速報 - Ark大跌8.88%，報0.5美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-22 18:35
Ark(ARK)在過去 24 小時內跌幅超過8.88%，最新價格0.5美元，總成交量達0.37億美元，總市值0.91億美元，目前市值排名第 160 名。
近 1 日最高價：0.58美元，近 1 日最低價：0.48美元，流通供給量：183,328,260。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+74.60%
- 近 1 月：+56.38%
- 近 3 月：-1.77%
- 近 6 月：-47.39%
- 今年以來：-45.67%
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