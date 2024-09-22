盤中速報 - Ontology Gas大漲17.5%，報0.35美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-22 00:05
Ontology Gas(ONG)在過去 24 小時內漲幅超過17.5%，最新價格0.35美元，總成交量達0.25億美元，總市值1.37億美元，目前市值排名第 137 名。
近 1 日最高價：0.39美元，近 1 日最低價：0.29美元，流通供給量：390,692,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.54%
- 近 1 月：+1.73%
- 近 3 月：-15.14%
- 近 6 月：-16.30%
- 今年以來：-20.03%
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