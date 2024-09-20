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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌2.97%，報23.08美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:00


Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間20日21:45股價下跌0.71美元，報23.08美元，跌幅2.97%，成交量101,266（股），盤中最高價23.48美元、最低價23.07美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.59%
  • 近 1 月：-6.34%
  • 近 3 月：-15.85%
  • 近 6 月：-12.6%
  • 今年以來：-21.41%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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費城半導體4997.563-1.36%
Allegro Microsystems Inc.22.97-3.45%

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