鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.14億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,383.99美元，24小時漲跌幅+2.03%；以太幣(ETH)現報價格2,552.01美元，24小時漲跌幅+4.70%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.14億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.82億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅59.8%；SXP(SXP)24小時跌幅35.7%；DODO(DODO)24小時跌幅35.4%。
近一週漲幅：TRU(TRU)近一週漲幅14.7%；Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅12.9%；SuperRare(RARE)近一週漲幅6.36%。
近一週跌幅：Saga(SAGA)近一週跌幅64%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅61.7%；SXP(SXP)近一週跌幅49%。
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