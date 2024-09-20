盤中速報 - Sui大漲8.85%，報1.48美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 15:50
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.85%，最新價格1.48美元，總成交量達1.96億美元，總市值39.55億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：1.49美元，近 1 日最低價：1.31美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+34.95%
- 近 1 月：+59.27%
- 近 3 月：+55.07%
- 近 6 月：-20.93%
- 今年以來：+64.33%
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