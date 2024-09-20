盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.88%，總成交額98.94億
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 09:49
台股今日其他電子業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲1.88%，總成交額98.94億元，大盤占比8.87%。
該產業上漲家數24、下跌家數10、平盤家數9。領跌個股盟立(2464-TW)20日09:49股價下跌1.5元，報87.4元，跌幅1.69%。
其他電子近5日上漲0.08%，集中市場加權指數上漲1.8%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.08%
|+1.8%
|近一月
|-3.41%
|-1.64%
|近三月
|-8.13%
|-5.03%
|近六月
|+26.84%
|+11.01%
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