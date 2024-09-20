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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.88%，總成交額98.94億

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 09:49


台股今日其他電子業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲1.88%，總成交額98.94億元，大盤占比8.87%。

該產業上漲家數24、下跌家數10、平盤家數9。領跌個股盟立(2464-TW)20日09:49股價下跌1.5元，報87.4元，跌幅1.69%。

其他電子近5日上漲0.08%，集中市場加權指數上漲1.8%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +0.08% +1.8%
近一月 -3.41% -1.64%
近三月 -8.13% -5.03%
近六月 +26.84% +11.01%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22216.030.79%
盟立92.84.39%

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加權指數法興(售) 槓桿5.93

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