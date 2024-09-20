盤中速報 - Aptos大漲15.08%，報6.87美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 02:35
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過15.08%，最新價格6.87美元，總成交量達0.44億美元，總市值33.47億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：6.96美元，近 1 日最低價：5.91美元，流通供給量：487,147,214。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.46%
- 近 1 月：+3.81%
- 近 3 月：-9.26%
- 近 6 月：-59.39%
- 今年以來：-36.90%
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