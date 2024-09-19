盤中速報 - Bonfida大漲76.15%，報0.39美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 21:35
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內漲幅超過76.15%，最新價格0.39美元，總成交量達0.46億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 210 名。
近 1 日最高價：0.44美元，近 1 日最低價：0.22美元，流通供給量：137,170,406。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.08%
- 近 1 月：-7.41%
- 近 3 月：-25.64%
- 近 6 月：-51.78%
- 今年以來：-32.87%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - PEOPLE大漲14.52%，報0.0631美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲12.03%，報0.56美元
- 盤中速報 - Worldcoin大漲12.86%，報1.62美元
- 盤中速報 - 柴犬幣大漲10%，報0.000014美元
上一篇
下一篇