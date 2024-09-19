盤中速報 - SOL大漲8.17%，報138.94美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 18:20
SOL(SOL)在過去 24 小時內漲幅超過8.17%，最新價格138.94美元，總成交量達5.69億美元，總市值649.93億美元，目前市值排名第 4 名。
近 1 日最高價：139.2美元，近 1 日最低價：127.07美元，流通供給量：467,641,031。
Solana最重要的創新是設計了歷史證明(PoH)共識機制，結合區塊鏈底層的權益證明(PoS)，這種混合的共識模型吸引了小型交易者和機構交易者的興趣，讓去中心化金融可以更有效率地規模化。大幅縮短了區塊鏈處理時間和智慧合約驗證時間，交易成本降低，因此與Polkadot、Cardano等鏈並稱為以太坊殺手。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.85%
- 近 1 月：-6.51%
- 近 3 月：-0.54%
- 近 6 月：-20.57%
- 今年以來：+22.73%
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