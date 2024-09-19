盤中速報 - ORDI大漲8.06%，報32.19美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 18:05
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過8.06%，最新價格32.19美元，總成交量達0.55億美元，總市值6.76億美元，目前市值排名第 57 名。
近 1 日最高價：32.83美元，近 1 日最低價：28.85美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.28%
- 近 1 月：+7.86%
- 近 3 月：-16.68%
- 近 6 月：-45.10%
- 今年以來：-59.11%
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