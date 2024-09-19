search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額172.70億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04


台股今日光電業類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.1%，總成交額172.70億元，大盤占比6.46%。

該產業上漲家數52、下跌家數10、平盤家數6。領漲個股玉晶光(3406-TW)19日13:04股價上漲23元，報490.0元，漲幅4.93%。

光 電 業近5日上漲1.38%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +1.38% +3.08%
近一月 -2.13% -3.0%
近三月 -4.51% -4.74%
近六月 +6.57% +9.05%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22042.691.68%
玉晶光490.55.03%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿11.87
加權指數法興(售) 槓桿5.51

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏弱
玉晶光

80.95%

勝率

延伸閱讀


Empty