盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額172.70億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04
台股今日光電業類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.1%，總成交額172.70億元，大盤占比6.46%。
該產業上漲家數52、下跌家數10、平盤家數6。領漲個股玉晶光(3406-TW)19日13:04股價上漲23元，報490.0元，漲幅4.93%。
光 電 業近5日上漲1.38%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.38%
|+3.08%
|近一月
|-2.13%
|-3.0%
|近三月
|-4.51%
|-4.74%
|近六月
|+6.57%
|+9.05%
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