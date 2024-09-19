盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額72.38億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04
台股今日電子零組件業類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.06%，總成交額72.38億元，大盤占比6.29%。
該產業上漲家數85、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股律勝(3354-TW)19日12:58股價上漲2.85元，報31.5元，漲幅9.95%。
電子零組件類指數近5日上漲1.7%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.7%
|+2.33%
|近一月
|+1.85%
|-1.22%
|近三月
|-4.57%
|-2.25%
|近六月
|+1.02%
|+5.36%
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