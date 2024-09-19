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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額72.38億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04


台股今日電子零組件業類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.06%，總成交額72.38億元，大盤占比6.29%。

該產業上漲家數85、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股律勝(3354-TW)19日12:58股價上漲2.85元，報31.5元，漲幅9.95%。

電子零組件類指數近5日上漲1.7%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.7% +2.33%
近一月 +1.85% -1.22%
近三月 -4.57% -2.25%
近六月 +1.02% +5.36%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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