盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額15.88億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.07%，總成交額15.88億元，大盤占比1.38%。
該產業上漲家數40、下跌家數6、平盤家數2。領漲個股新普(6121-TW)19日13:04股價上漲15元，報356.5元，漲幅4.39%。
電腦及週設類指數近5日上漲1.94%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.94%
|+2.33%
|近一月
|-1.79%
|-1.22%
|近三月
|-9.05%
|-2.25%
|近六月
|-5.84%
|+5.36%
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