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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額15.88億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.07%，總成交額15.88億元，大盤占比1.38%。

該產業上漲家數40、下跌家數6、平盤家數2。領漲個股新普(6121-TW)19日13:04股價上漲15元，報356.5元，漲幅4.39%。

電腦及週設類指數近5日上漲1.94%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.94% +2.33%
近一月 -1.79% -1.22%
近三月 -9.05% -2.25%
近六月 -5.84% +5.36%

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