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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額92.87億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04


台股今日電機機械類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.16%，總成交額92.87億元，大盤占比8.07%。

該產業上漲家數38、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股易發(6425-TW)19日12:28股價上漲5.8元，報64.3元，漲幅9.91%。

電機機械股價指數近5日上漲4.93%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.93% +2.33%
近一月 +1.78% -1.22%
近三月 -0.88% -2.25%
近六月 +17.11% +5.36%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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