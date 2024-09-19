盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額92.87億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 13:04
台股今日電機機械類股表現強勁，19日13:04相關指數上漲2.16%，總成交額92.87億元，大盤占比8.07%。
該產業上漲家數38、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股易發(6425-TW)19日12:28股價上漲5.8元，報64.3元，漲幅9.91%。
電機機械股價指數近5日上漲4.93%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.93%
|+2.33%
|近一月
|+1.78%
|-1.22%
|近三月
|-0.88%
|-2.25%
|近六月
|+17.11%
|+5.36%
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