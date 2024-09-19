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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額107.79億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 11:34


台股今日其他電子業類股表現強勁，19日11:34相關指數上漲2%，總成交額107.79億元，大盤占比11.77%。

該產業上漲家數35、下跌家數11、平盤家數1。領漲個股友威科(3580-TW)19日11:34股價上漲7.9元，報103.0元，漲幅8.31%。

其他電子類指數近5日上漲6.91%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +6.91% +2.33%
近一月 +4.09% -1.22%
近三月 +10.91% -2.25%
近六月 +22.15% +5.36%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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