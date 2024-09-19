盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額107.79億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 11:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，19日11:34相關指數上漲2%，總成交額107.79億元，大盤占比11.77%。
該產業上漲家數35、下跌家數11、平盤家數1。領漲個股友威科(3580-TW)19日11:34股價上漲7.9元，報103.0元，漲幅8.31%。
其他電子類指數近5日上漲6.91%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+6.91%
|+2.33%
|近一月
|+4.09%
|-1.22%
|近三月
|+10.91%
|-2.25%
|近六月
|+22.15%
|+5.36%
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