睿剛電訊首次前進MINExpo 推礦業強固型移動式解決方案
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-18 21:42
工業電腦廠攸泰科技 (6928-TW) 宣布，旗下睿剛電訊將赴美參加四年一次美國最大規模礦業展覽與技術會議 MINExpo，並展示專為礦場車輛和機具設計的強固型移動式解決方案。
MINExpo 由美國國家礦業協會主辦，是礦業界的頂尖盛事，參觀者涵蓋包括露天採礦、地下採礦、稀有金屬等領域的專業買主。隨著電動車革命、綠色技術創新、以及數位化、自動化的推動，礦業市場將迎來新一波技術升級，進一步提高生產力，降低運營成本。
睿剛電訊表示，公司的強固型移動式解決方案不僅提供了嚴峻礦場環境作業所需的耐用性與可靠性，更透過多功能整合與智能化技術幫助客戶應對露天礦場中的各種挑戰，提升生產力，並有效降低運營風險，協助礦產市場客戶搶佔 10 兆美元商機。
其中，在無線技術和相關設備小型化的設計，預計將推動金屬和礦物製造的創新，並在預測期內推動市場成長，同時加上衛星通訊、AI 人工智慧和巨量資料分析等技術擴大融入採礦作業，從而提高生產力、降低營運成本和提高投產報酬率。
睿剛電訊強固型移動式解決方案針對礦產業者的車輛做專業設計，特製接頭可確保在地面不平車輛震動時能持續運作。此外，車用 CAN BUS 的設計可輕鬆整合讓各種儀器設備和感測器不須另外增設電腦，減少佈線的複雜程度、延長車輛設備壽命並大幅降低維護成本。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇