睿剛電訊首次前進MINExpo 推礦業強固型移動式解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-18 21:42

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MINExpo 由美國國家礦業協會主辦，是礦業界的頂尖盛事，參觀者涵蓋包括露天採礦、地下採礦、稀有金屬等領域的專業買主。隨著電動車革命、綠色技術創新、以及數位化、自動化的推動，礦業市場將迎來新一波技術升級，進一步提高生產力，降低運營成本。

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睿剛電訊表示，公司的強固型移動式解決方案不僅提供了嚴峻礦場環境作業所需的耐用性與可靠性，更透過多功能整合與智能化技術幫助客戶應對露天礦場中的各種挑戰，提升生產力，並有效降低運營風險，協助礦產市場客戶搶佔 10 兆美元商機。

其中，在無線技術和相關設備小型化的設計，預計將推動金屬和礦物製造的創新，並在預測期內推動市場成長，同時加上衛星通訊、AI 人工智慧和巨量資料分析等技術擴大融入採礦作業，從而提高生產力、降低營運成本和提高投產報酬率。