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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額93.97億

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:04


台股今日其他電子業類股表現疲軟，18日10:04相關指數下跌2.05%，總成交額93.97億元，大盤占比7.93%。

該產業上漲家數21、下跌家數18、平盤家數4。領跌個股美隆電(2477-TW)18日10:04股價下跌1.2元，報34.05元，跌幅3.4%。

其他電子近5日上漲5.69%，集中市場加權指數上漲3.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +5.69% +3.73%
近一月 -0.25% -2.23%
近三月 -5.49% -2.87%
近六月 +32.53% +11.01%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21840.52-0.04%
美隆電33.7-4.40%

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加權指數法興(購) 槓桿9.19
加權指數法興(售) 槓桿5.3

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