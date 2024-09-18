盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額93.97億
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:04
台股今日其他電子業類股表現疲軟，18日10:04相關指數下跌2.05%，總成交額93.97億元，大盤占比7.93%。
該產業上漲家數21、下跌家數18、平盤家數4。領跌個股美隆電(2477-TW)18日10:04股價下跌1.2元，報34.05元，跌幅3.4%。
其他電子近5日上漲5.69%，集中市場加權指數上漲3.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.69%
|+3.73%
|近一月
|-0.25%
|-2.23%
|近三月
|-5.49%
|-2.87%
|近六月
|+32.53%
|+11.01%
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