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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、台新金 (2887-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)、聯電 (2303-TW)


5. 外資當日 (16) 賣超的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)、中信金 (2891-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)
 

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中信金33.73.06%
凱基金160.00%
台新金18.35-2.65%
聯電53.9-1.10%
元大台灣50反13.50.57%
群益台灣精選高息24.130.17%
復華台灣科技優息19.04-0.26%
國泰永續高股息22.3-0.04%
大華優利高填息3024.350.12%
元大台灣高息低波56.80.09%

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#散戶進大戶拋

偏弱
中信金

68.42%

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偏強
台新金

70.83%

勝率

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