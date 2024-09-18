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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、長榮航 (2618-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)


5. 外資當日 (16) 買超的股票
群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
 

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相關行情

台股首頁我要存股
新光金12.35-7.49%
群創15.550.32%
長榮航35.8-0.28%
友達17.050.00%
台積電942-0.53%
元大台灣價值高息9.480.00%
元大台灣50反13.490.29%

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台積電法興(購) 槓桿5.24

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