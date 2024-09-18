外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、長榮航 (2618-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)、長榮航 (2618-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)
5. 外資當日 (16) 買超的股票
群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
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