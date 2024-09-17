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鉅亨速報

盤中速報 - FTM大漲9.35%，報0.5319美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 12:50


FTM(FTM)在過去 24 小時內漲幅超過9.35%，最新價格0.5319美元，總成交量達0.70億美元，總市值0.00億美元，目前市值排名第 38 名。

近 1 日最高價：0.5343美元，近 1 日最低價：0.4848美元，流通供給量：0。

Fantom是一個高性能、安全且具擴展性的EVM兼容智能合約網絡。主要想解決上一代區塊鏈的局限性問題。Lachesis為Fantom的Opera主網部署提供支持，使用以太坊虛擬機（EVM），讓開發者可以很輕易的將基於以太坊主網的協議移植至Fantom網絡上。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.79%
  • 近 1 月：+32.40%
  • 近 3 月：-8.82%
  • 近 6 月：-39.04%
  • 今年以來：+3.03%

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