鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.39億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,841.11美元，24小時漲跌幅-0.96%；以太幣(ETH)現報價格2,276美元，24小時漲跌幅+0.19%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.39億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.77億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅19.8%。
24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅11.6%；Saga(SAGA)24小時跌幅6.21%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅4.55%。
近一週漲幅：SuperRare(RARE)近一週漲幅17.2%；GMT(GMT)近一週漲幅15.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅14%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅82.8%；STPT(STPT)近一週跌幅14.8%；COTI(COTI)近一週跌幅14.5%。
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