盤中速報 - Sei大跌8.42%，報0.29美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 21:35
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.42%，最新價格0.29美元，總成交量達0.32億美元，總市值9.53億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：0.32美元，近 1 日最低價：0.29美元，流通供給量：3,300,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.08%
- 近 1 月：+11.83%
- 近 3 月：-27.89%
- 近 6 月：-66.99%
- 今年以來：-57.89%
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