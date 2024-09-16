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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.69%，總成交額7.69億

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 09:34


台股今日塑膠工業類股表現強勁，16日09:34相關指數上漲2.69%，總成交額7.69億元，大盤占比1.27%。

該產業上漲家數17、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股三芳(1307-TW)16日09:34股價上漲2.05元，報40.05元，漲幅5.39%。

塑膠工業近5日上漲2.67%，集中市場加權指數上漲1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +2.67% +1.51%
近一月 -9.45% -0.62%
近三月 -18.91% -3.31%
近六月 -24.62% +10.55%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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三芳392.63%

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