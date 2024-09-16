盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.69%，總成交額7.69億
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 09:34
台股今日塑膠工業類股表現強勁，16日09:34相關指數上漲2.69%，總成交額7.69億元，大盤占比1.27%。
該產業上漲家數17、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股三芳(1307-TW)16日09:34股價上漲2.05元，報40.05元，漲幅5.39%。
塑膠工業近5日上漲2.67%，集中市場加權指數上漲1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.67%
|+1.51%
|近一月
|-9.45%
|-0.62%
|近三月
|-18.91%
|-3.31%
|近六月
|-24.62%
|+10.55%
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