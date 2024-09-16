盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額2.27億
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 09:34
台股今日化學工業類股表現強勁，16日09:34相關指數上漲2.94%，總成交額2.27億元，大盤占比0.63%。
該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股晶呈科技(4768-TW)16日09:34股價上漲19.5元，報221.5元，漲幅9.65%。
化學股價指數近5日下跌3.1%，櫃買市場加權指數上漲0.95%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.1%
|+0.95%
|近一月
|-0.04%
|+0.78%
|近三月
|-2.51%
|-0.99%
|近六月
|+5.25%
|+7.28%
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