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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額2.27億

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 09:34


台股今日化學工業類股表現強勁，16日09:34相關指數上漲2.94%，總成交額2.27億元，大盤占比0.63%。

該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股晶呈科技(4768-TW)16日09:34股價上漲19.5元，報221.5元，漲幅9.65%。

化學股價指數近5日下跌3.1%，櫃買市場加權指數上漲0.95%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.1% +0.95%
近一月 -0.04% +0.78%
近三月 -2.51% -0.99%
近六月 +5.25% +7.28%

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