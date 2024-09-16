買股穩軍心！近4月增持阿里巴巴股票145萬股 蔡崇信持股占比升至1.44%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-16 17:38

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中國電商巨擘阿里巴巴 (09988-HK) 上月底正式完成香港雙重主要上市，根據該公司近日披露的資訊，截至今年 8 月 28 日，阿里巴巴共同創辦人、集團主席蔡崇信持有公司股票 2.7675 億股，佔比約 1.44%，近 4 個月裡增持阿里巴巴股票約 145 萬股。

同時身兼集團旗下菜鳥董事長的蔡崇信上周二 (10 日) 在 2024 年全球智慧物流高峰會上說，阿里巴巴鼓勵並推動菜鳥面向開放市場建立物流網絡，在服務好阿里電商的同時，也服務多元化客戶需求，成為全球商業夥伴共同的基礎設施。他並透露菜鳥未來三年將在全球實施 1 千個數位智慧化工程。

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蔡崇信認為，要掌握新型全球化、AI 技術爆發帶來的機遇，未來不只是要建立跨境的電商和物流管道，還要適應全球產業佈局，建構一張服務未來產業鏈和供應鏈的全球物流網路。菜鳥作為智慧物流的領導企業，將在數位物流領域做出更貼近產業的技術研發與應用創新。

蔡崇信預估，物流場景未來將與 AI 技術深度結合，以提升商品供應和消費需求之間的匹配關係，以及電商物流的體驗和成本優勢。

對於市場關心的菜鳥發展重點，集團執行長萬霖說：「菜鳥將繼續拓展全球物流骨幹網絡，既服務好阿里電商，也服務好開放市場。」

萬霖還透露，菜鳥將啟動全球第二批 eHub 建設，將全球物流網絡加速融入全球和區域產業鏈佈局。」

中國上交所與深交所上周一 (9 日) 發佈公告，對港股通標的證券名單作出調整，阿里巴巴正式獲納入港股通，自隔 (10) 日起生效，這意味著南向資金將可透過港股通購買阿里巴巴。

在納入港股通首個交易日，包括滬市港股通及深市港股通的港股通成交量為 181.77 億港元，佔當日港股通成交金額的 50.52%，淨買入金額 83.93 億港元，其中阿里巴巴成交額 86.36 億港元，為成交金額最大個股。

根據阿里巴巴上月中發布的 2025 財年第一季財報，該公司在今年 6 月為止一季中的營收年增 4% 至人民幣 2432.36 億元，經調整 EBITDA 年減 2% 至 511.61 億元，淨利年減 27% 至 240.22 億元，歸屬於普通股股東淨利年減 29% 至 242.69 億元。