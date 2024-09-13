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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.58%，報4975.72點

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 22:00


截至台北時間13日09:45，費城半導體上漲77.28點（或1.58%），暫報4975.72點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.29%
  • 近 1 月：+3.26%
  • 近 3 月：-11.27%
  • 近 6 月：-1.88%
  • 今年以來：+17.31%

焦點個股


費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領漲。Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲8.88%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲3.17%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲3.07%；美光科技(MU-US)上漲3%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲2.7%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4956.0321.18%
Wolfspeed公司9.07512.73%
Axcelis Technologies Inc103.18993.61%
藍博士半導體40.782.93%
美光科技90.84994.17%
Allegro Microsystems Inc.22.0954.57%

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