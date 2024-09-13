外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.07%，報10.2641元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 05:00
截至台北時間13日05:00，美元/瑞典克朗下跌0.111點跌幅達1.07%，暫報10.2641點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.28%
- 近 1 週：+1.08%
- 近 3 月：-1.01%
- 近 6 月：+1.39%
- 今年以來：+3.21%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.17%
- 美元/挪威克朗相關性0.70，本日下跌1.55%
- 美元/韓元相關性0.63，本日下跌0.16%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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