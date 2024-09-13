search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.07%，報10.2641元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 05:00


截至台北時間13日05:00，美元/瑞典克朗下跌0.111點跌幅達1.07%，暫報10.2641點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.28%
  • 近 1 週：+1.08%
  • 近 3 月：-1.01%
  • 近 6 月：+1.39%
  • 今年以來：+3.21%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.17%
  • 美元/挪威克朗相關性0.70，本日下跌1.55%
  • 美元/韓元相關性0.63，本日下跌0.16%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.76，本日下跌0.57%
  • 紐元/美元相關性-0.72，本日下跌0.62%
  • 英鎊/美元相關性-0.64，本日下跌0.61%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞典克朗10.2718-1.00%
韓元/美元0.000747750.00%
歐元/美元1.10740.57%
紐元/美元0.61820.73%
英鎊/美元1.31240.62%

延伸閱讀


Empty