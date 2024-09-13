盤中速報 - Sui大漲15.53%，報1.02美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過15.53%，最新價格1.02美元，總成交量達1.56億美元，總市值27.44億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：1.07美元，近 1 日最低價：0.88美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.59%
- 近 1 月：-8.38%
- 近 3 月：-8.76%
- 近 6 月：-41.89%
- 今年以來：+10.13%
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