外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 21:40
截至台北時間12日21:40，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報33.55點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.23%
- 近 1 週：-0.85%
- 近 3 月：-8.20%
- 近 6 月：-4.83%
- 今年以來：-1.86%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.05%
- 美元/韓元相關性0.63，本日下跌0.21%
- 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日下跌0.41%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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