證交所、金融機構遭網攻當機 金管會：非交易系統出問題

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 21:26

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外界關切，證交所是否遭到駭客攻擊，銀行局副局長高晶萍僅表示，目前只知道是資安事件，詳細問題要請證交所回應。

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市場傳出，親俄駭客 NoName057 本周盯上台灣，陸續針對政府單位發動網攻，Noname 更直接放話，證交所、兆豐、彰銀等公司都是攻擊目標。駭客主要是利用大量網路流量，使目標的伺服器不堪負荷，進而癱瘓網頁。

中租上午重訊公告，偵測到官網遭受 DDoS 攻擊，導致官網服務中斷，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並與資安技術專家協同處理，官網已經恢復正常運作，目前評估對公司運作無重大影響，公司也已立即針對類似資安防護進行優化提升。

兆豐金晚間重訊也證實，金控及旗下證券、票券、投信公司網站遭受網路 DDoS 攻擊，不過，遭受網路攻擊時，已於第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站皆已恢復正常運作，評估對各子公司日常營運尚無重大影響，銀行則不受影響，公司強調，集團有相關資安防護機制，目前足以因應此事件。