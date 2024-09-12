鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.89億美元，ApeCoin(APE)24小時漲幅達6%

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:15

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24小時漲幅：ApeCoin(APE)24小時漲幅6%；Ethena(ENA)24小時漲幅5%；SUN(SUN)24小時漲幅2.88%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅19.1%；ARPA(ARPA)24小時跌幅16%；Sui(SUI)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅13.2%；Biswap(BSW)近一週漲幅8.6%；SUN(SUN)近一週漲幅7.65%。